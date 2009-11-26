Ющенко написал письмо Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает правительство сделать все, чтобы закон о Государственном бюджете на 2010 год был принят до конца текущего года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом говорится в письме главы государства в адрес руководителя правительства Юлии ТИМОШЕНКО.

«В очередной раз подчеркиваю важность принятия Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» до конца этого года, который нуждается в безотлагательной доработке Кабинетом министров Украины», - говорится в письме.

«Также отмечаю, что лишь в случае непринятия соответствующего закона до началу нового бюджетного периода правительство может издавать постановления по особенностям осуществления расходов, которые должны отвечать требованиям статьи 46 Бюджетного кодекса Украины. В связи с этим прошу пересмотреть постановление Кабинета министров Украины от 29 октября 2009 года №1181 «О мерах по обеспечению выполнения государственного бюджета Украины и местных бюджетов в 2010 году», - добавляет Президент.

В.ЮЩЕНКО в письме объясняет, что обратился к премьер-министру в связи с доработкой Кабинетом министров проекта Закона «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» в соответствии с постановлением Верховной Рады от 20 ноября 2009 года. Глава государства считает целесообразным еще раз отметить необходимость учета в указанном документе ряда принципиальных вопросов, которые будут определяющими при принятии решения в отношении подписания этого закона.

В частности, он отмечает необходимость введения на законодательном уровне механизмов, которые дали бы возможность предотвратить в будущем году такие негативные явления, характерные для текущего года, как разбалансированность бюджета, нарушение конституционных прав граждан на социальную защиту в связи с несоблюдением установленных законом социальных стандартов, недофинансирование важных бюджетных программ, ручной режим управления бюджетными средствами, бесконтрольное наращивание дефицита бюджета.

Так, по мнению В.ЮЩЕНКО, необходимо учесть в госбюджете такие принципиальные позиции, как формирование проекта бюджета на действующей законодательной базе; пересмотр доходной части бюджета на основе уточненного реального прогноза макропоказателей экономического и социального развития; удержание дефицита государственного бюджета на уровне не выше 4% ВВП.

Также Президент отмечает необходимость выделения достаточного объема ресурсов для своевременного текущего бюджетного возмещения НДС и погашения накопленных невозмещенных сумм налога, сроки возвращения которых прошли.

Обращает внимание Президент и на необходимость учета объема уплаты в государственный бюджет Национальным банком Украины превышения доходов над расходами, исходя из представленных Кабинету министров Советом Национального банка Украины прогнозируемых сведений о сальдо сметы.

Говорится в письме и о важности соблюдения требований Закона от 20 октября 2009 года № 1646-VІ «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы», а также обеспечении дополнительных поступлений в Пенсионный фонд Украины за счет введения отдельным законом специального сбора на предметы роскоши, а также внесения изменений в законодательство с целью ликвидации специальных пенсий.

В.ЮЩЕНКО отмечает целесообразность исключения из закона рычагов ручного управления долговой политикой государства, недопущения последующего резкого роста государственного долга.

Обращает внимание он и на необходимость определения в законе о Государственном бюджете проектов, реализация которых будет обеспечиваться за счет кредитов, привлеченных под государственные гарантии, получателей таких кредитов и объема государственных гарантий.

Президент пишет о необходимости четко определить в законе о госбюджете направления использования средств Стабилизационного фонда с направлением их лишь на инвестиционно-инновационные проекты. «Все расходы потребления, в том числе направленные в поддержку агропромышленного комплекса, угольной отрасли, здравоохранения, обороны и пр., должны финансироваться из общего фонда государственного бюджета», - отмечает В.ЮЩЕНКО.

Также говорится и о сбалансованности финансовых потоков НАК «Нафтогаз Украины» и учете минимально необходимой потребности в расходах Министерства обороны и Главного управления разведки Министерства обороны, определенных в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенному указом Президента Украины от 30 октября 2009 года, а также обеспечении на уровне, не ниже минимально необходимого, финансирования деятельности Службы внешней разведки Украины и правоохранительных органов.

Вспоминается в письме и о важности развития на должном уровни нематериальной сферы, в первую очередь здравоохранения, науки, культуры, образования, реализации программы по обеспечению граждан доступным жильем, а также о важности финансирования в необходимых объемах мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.