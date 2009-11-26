Рада не дала Тимошенко «гриппозный» миллиард

Верховная Рада сегодня на своем внеочередном заседании не преодолела вето Президента Виктора ЮЩЕНКО на закон о выделении 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, за преодоление вето проголосовал только 231 народный депутат (при необходимых 300 – УНИАН) из 316 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

За преодоление вето проголосовали почти в полном составе фракции БЮТ, КПУ и Блока Литвина.

Из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” «за» проголосовало 32 народных депутата. Фракция Партии регионов не голосовала за это решение в полном составе.