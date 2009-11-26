Ющенко принимает высокую гостью

В Киеве состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Президента Литвы Дали ГРИБАУСКАЙТЕ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, главы государств обошли строй воинов Почетного караула, оркестры исполнили Государственные гимны Украины и Литвы.

В рамках церемонии на площади возле Секретариата Президента Украины прошло взаимное представление официальных делегаций Украины и Литвы.

В составе украинской делегации: министр иностранных дел Петр ПОРОШЕНКО, министр культуры и туризма Василий ВОВКУН, министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК, министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН, министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН, заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК.

После церемонии встречи в Доме Городецкого состоятся переговоры президентов в узком кругу, и пройдет заседание Совета президентов Украины и Литвы при участии делегаций двух стран.