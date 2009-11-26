Герман знает, что «200 миллионов можно освоить, а миллиард - лишь украсть»

Фракция Партии регионов предлагает принять новый закон о выделении 200 млн. грн. на борьбу с эпидемией гриппа, а не преодолевать вето Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на закон о выделении 1 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала в интервью журналистам заместитель руководителя фракции Анна ГЕРМАН.

По ее словам, вчера были обнародованы результаты опроса, в соответствии с которыми, около 41% респондентов считают, что эпидемия - «это скорее политический пиар», а свыше 37% отмечают, что это выгодно премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО.

А.ГЕРМАН отметила: «Нас пытаются втянуть в очередную авантюру, чтобы проголосовать за преодоление вето».

По ее словам, Партия регионов предлагает альтернативный подход: народный депутат Николай АЗАРОВ внес законопроект, которым предусматривается выделить 200 млн. грн. для подготовки борьбы с новой волной гриппа.

Как сказала А.ГЕРМАН, 100 миллионов гривен должны быть выделены регионам Украины, а еще 100 миллионами гривен должно распоряжаться Министерство здравоохранения.

По словам А.ГЕРМАН, эти 200 млн. грн. «можно освоить за месяц текущего года, а 1 млрд. можно только украсть».