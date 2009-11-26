Яценюк хочет вернуть доверие украинцев к вакцинации

Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК выступает за вакцинацию населения качественной и официально сертифицированной в Украине вакциной.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА, на пресс-конференции в Кривом Роге он отметил необходимость вернуть доверие украинцев к вакцинации.

«Нужно остановить дискредитацию этого вопроса и четко разъяснить: придется вернуться к вакцинации для всех, потому что это путь к сохранению здоровья и жизни человека», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

В то же время он отметил то, что «вакцина должна быть обязательно качественной и официально сертифицированной в Украине».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что необходимо «решить вопрос всеобщей вакцинации». Он напомнил, что в Советском Союзе «всех вакцинировали, и фактически до 1980 года была создана мощнейшая эпидслужба». При этом, сказал он, «в Украине в последнее время была проведена огромная кампания по дискредитации вакцинации». По его словам, на сегодняшний день нет окончательного заключения о том, что летальные случаи, о которых сообщали СМИ, произошли в результате вакцинации.

А.ЯЦЕНЮК отметил необходимость проведения разъяснительной работы среди населения, а также предоставления людям исчерпывающей информации о вакцинации. «Нельзя скрывать информацию по вакцинации», - сказал он. По его словам, необходимо говорить о том, которые это «может иметь последствия - позитивные и негативные».

Он отметил, что важно во время вакцинации учитывать состояние здоровья человека. А.ЯЦЕНЮК считает, что «вакцина, как правило, уменьшает риск заболевания на 50% или облегчает течение болезни». «Это исторический опыт того, что уже было на территории Украины 20 или 30 лет тому назад», - добавил он.