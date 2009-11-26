Львовский губернатор: Госказначейство блокирует платежи по Евро-2012

Глава Львовской облгосадминистрации Николай КМИТЬ обратится с письмом к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и руководству Государственного казначейства в отношении неподобающей работы управления Госказначейства во Львовской области, которое задерживает выплаты по объектам, строящимся в рамках подготовки к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в среду на пресс-конференции во Львове.

Н.КМИТЬ отметил, что его также поддержал председатель Львовского облсовета Мирослав СЕНЫК, а также городской голова Львова Андрей САДОВЫЙ, который, в свою очередь, также намерен обратиться с соответствующим письмом к правительству.

«Я не могу объяснить, почему сложилась такая ситуация в работе казначейства. Действия Госказначейства в блокировании платежей по Евро-2012 просто неадекватны. Ни областная, ни городская власть не могут найти пути понимания с учреждением, но если не проводить регулярно платежи, то можно сорвать Евро-2012», - отметил Н.КМИТЬ.