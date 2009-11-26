Тимошенко придет к депутатам просить о миллиарде

Премьер Юлия Тимошенко придет на внеочередную сессию Верховной Рады в четверг.

Об этом она заявила в эфире 5 канала, комментируя вопрос о возможности преодоления вето президента Виктора Ющенко на закон о выделении 1 миллиарда гривен на борьбу с эпидемией гриппа.

"Я буду обращаться в парламент. Потому что я не знаю, как действовать. Без денег, такую масштабную подготовку ко второй волне (гриппа) сделать невозможно", - заявила Тимошенко.

"И потому я буду сама в четверг, там, где будет внеочередная сессия Верховной Рады, я буду сама в парламенте и я буду обращаться к депутатам", - отметила премьер.

"Я почему-то убеждена, что все-таки больше депутатов, которые будут осознавать, что они своим голосованием несут ответственность за жизнь каждого человека нашего государства", - сказала она.

Как известно, в четверг Верховная Рада будет рассматривать вето президента на закон о выделении 1 миллиарда гривен на борьбу с гриппом.

В свою очередь Ющенко заявил, что не подпишет этот закон даже, если Верховная Рада преодолеет его вето.

Украинская правда