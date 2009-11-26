Рада сегодня соберется вне очереди
08:17, 26 ноября 2009Политика
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Инициировали бютовцы
Верховная Рада Украины проведет сегодня внеочередное пленарное заседание, на котором планируется рассмотреть вопрос о преодолении вето Президента на закон о выделении 1 млрд. грн. для борьбы с эпидемией гриппа.
Как сообщает сайт ВР, заседание парламента начнется в 10.00.
Как сообщал УНИАН, внеочередное заседание инициировали народные депутаты от БЮТ.
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