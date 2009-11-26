Рада сегодня соберется вне очереди

Инициировали бютовцы

Верховная Рада Украины проведет сегодня внеочередное пленарное заседание, на котором планируется рассмотреть вопрос о преодолении вето Президента на закон о выделении 1 млрд. грн. для борьбы с эпидемией гриппа. Как сообщает сайт ВР, заседание парламента начнется в 10.00. Как сообщал УНИАН, внеочередное заседание инициировали народные депутаты от БЮТ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter