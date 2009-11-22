Янукович напоминает Тимошенко песика из анекдота

Премьер Юлия Тимошенко убеждена, что в Украине не может быть президентом лидер Партии регионов Виктор Янукович.

Об этом говорится в ее обращении по случаю Дня Свободы, сообщает Украинская правдасо ссылкой на пресс-службу правительства.

Тимошенко подчеркнула, что Украина "уже не будет такой, какой была до Майдана".

"Янукович тогда так и не понял, что он не просто проиграл президентские выборы, он именно тогда проиграл все последующие, любые выборы, ибо в новой Украине, Украине "послемайданной" такого президента просто быть никогда не может", - заявила премьер.

"Хочу вас немного повеселить. На днях бывший глава ЦИК, а ныне - депутат от Партии регионов Сергей Кивалов в одном из интервью сказал, что он уверен в победе Януковича, потому что "Виктор Федорович феноменально везучий человек", - отметила она.

"Нужно действительно иметь очень богатую фантазию, чтобы человека, который дважды сидел в тюрьме, дважды с перепугу сам сдал пост премьера и один раз - президента, назвать везучим", - считает Тимошенко.

"Мне это напомнило анекдот. Висит объявление: Пропала собачка. Особые приметы: один глаз, хромает на заднюю лапу, одно ухо надкушено, другого - нет совсем, на лице три шрама. Отзывается на кличку "Счастливчик", - говорится в поздравлении премьер-министра.

Тимошенко подчеркнула, что "с таким послужным списком как у Януковича ни в одной стране в президенты не берут".

"Не взяли в четвертом году, не возьмут и сейчас, потому что Украина не потерпит такого унижения. Пусть ни у кого из нас не опускаются руки", - подчеркнула она.

"Когда меня спрашивают, вышла бы я на Майдан, если бы такое повторилось снова, я, не думая, отвечаю: я была бы там первой", - заявила премьер.

"И я также знаю, что все те люди, которые сегодня публично каются в участии в Оранжевой революции и говорят, что "больше никогда и ни за что", тоже были бы там, потому что так велит сердце, потому что надежда и вера никогда никуда не исчезают ", - говорится в поздравлении.