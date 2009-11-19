Новый совладелец 1+1 Суркис планирует «офутболить» канал

Президент ФК «Динамо» (Киев) Игорь СУРКИС стал совладельцем группы телеканалов «1+1». Об этом сообщил медиахолдинг Central European Media Enterprises Ltd., владеющий контрольным - 51% - пакетом «1+1».

В сегодняшнем интервью газете «Дело» И.СУРКИС озвучил некоторые планы относительно «офутболивания» программной политики «1+1». По его словам, он намерен инвестировать в этот бизнес, чтобы вывести его на лидирующие позиции на телерынке.

Новый акционер отметил, что будет активно инициировать организацию на телеканале трансляций ключевых матчей украинской Премьер-лиги. Это может произойти уже с началом нового футбольного года.

«Мы рассматриваем возможность того, чтобы со следующего сезона «1+1» транслировал ключевые матчи пула из пяти клубов Премьер-лиги, за поединками которых сегодня можно наблюдать на телеканале ТЕТ. В том числе и киевского «Динамо». Вероятно, может идти речь и о знаковых матчах, таких как «Динамо» – «Днепр», «Динамо» – «Металлист», «Динамо» – «Арсенал». Другие матчи чемпионата при этом продолжит транслировать ТЕТ. Все зависит от того, как отреагируют рекламодатели, какие поединки будут вызывать наибольший интерес», – отметил президент столичного клуба.

Он также сообщил, что планируется сделать специальную передачу о футболе, «чтобы наш зритель слышал не только один голос – из Донецка» (программа «Футбольный уик-энд» на ТРК «Украина»). Вполне вероятно, что «1+1» возобновит и трансляции еврокубковых поединков – Лиги чемпионов и Лиги Европы. По словам И.СУРКИСА, такое предложение будет рассмотрено советом акционеров в ближайшее время.

Справка УНИАН. К группе «1+1» относятся канал «1+1», его международная версия – 1+1 International, развлекательный канал «Кино», а также канал ТЕТ. Основным каналом группы является «1+1». Средняя доля его аудитории в первом полугодии 2009 года составила 13,01%, рейтинг – 1,94%.