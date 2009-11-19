Яценюк считает, что сумская власть испугалась не эпидемии, а Тимошенко

Кандидат на должность Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что сумская власть испугалась не эпидемии, а премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА, об этом он сказал на пресс-конференции в Сумах, комментируя попытку городской власти запретить его митинг-телемост в этом городе.

Он заявил, что «председатель местной администрации должен заниматься тем, что предусмотрено в законе о местных государственных администрациях, а не борьбой с ЯЦЕНЮКОМ». По его словам, такие решения “принимают люди, представляющие ту же систему, что ТИМОШЕНКО, ЯНУКОВИЧ и вся эта административная вертикаль». А.ЯЦЕНЮК отметил, что «впервые за всю историю моей политической агитации в Сумах подали иск (в суд) о том, чтобы запретить мне проведение митинга». При этом он добавил, что «мы выиграли этот суд». Это, по его словам, «означает только одно - в стране все-таки остались судьи, которые руководствуются законом, а не политической целесообразностью».

Как сообщалось, исполком Сумского городского совета обратился в суд с просьбой запретить проведение митинга А.ЯЦЕНЮКА в городе, ссылаясь на постановление правительства от 30 октября об ограничении массовых мероприятий в связи с эпидемией гриппа. Впрочем, Сумской окружной административный суд согласился с доводами представителей кандидата на пост президента А.ЯЦЕНЮКА и отказал в иске исполкому Сумского горсовета. Уполномоченній представитель Арсения ЯЦЕНЮКА в ЦИК Екатерина ТЕРЕЩЕНКО подчеркнула, что постановление Кабинета министров «О предотвращении распространения гриппа А/Н1N1/Калифорния/04/09 и острых респираторных заболеваний среди населения» от 30 октября этого года противоречит Конституции Украины. Она отметила, что согласно Конституции Украины, запретить проведение массового мероприятия может только судебный орган.