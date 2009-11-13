Тигипко заявляет, что его партия появится в ближайшее время

Кандидат в Президенты Украины Сергей ТИГИПКО заявляет, что в ближайшее время его политическая сила будет создана на базе Трудовой партии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в Донецке на пресс-конференции.

В частности, С.ТИГИПКО сообщил, что сейчас идет активный процесс создания его политической силы.

«Работают консультанты, которые помогают нам это сделать. Создана команда, как рабочая группа, и я к этому отношусь именно как к проекту, серьезно отношусь, практически, как бизнесмены относятся к строительству своих проектов», - сказал кандидат.

При этом он добавил, что еще 7 ноября намечалось проведение съезда его партии, но помешал введенный в стране карантин. «Я думаю, что закончится наш этот карантин, проведем съезд - надо выходить с изменением программы, устава и названия», - объяснил С.ТИГИПКО. «Я думаю, что в течение двух ближайших недель мы это сделаем», - добавил он.

С.ТИГИПКО уточнил, что «это будет не учредительный съезд, это будет очередной съезд партии, которую мы вместе с членами этой партии попробуем трансформировать ввиду того, что выборы уже через 4 месяца».

На вопрос журналиста, на базе какой политической силы будет создана его партия, С.ТИГИПКО ответил: «Скорее всего, это будет Трудовая партия Украины, никакого особого секрета нет. Сейчас мы прорабатываем название, обкатываем это на фокус-группах, есть насколько идей, попробуем это прокатать. Идет достаточно серьезная работа по проекту».

Как сообщалось, сейчас лидером ТПУ является Дмитрий СИРОТА, возглавивший партию спустя некоторое время после того, как трагически погиб его отец и глава "трудовиков" Михаил Сирота.

С.ТИГИПКО в 2000-2005 годах возглавлял партию «Трудовая Украина».