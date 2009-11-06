БЮТ пугает «вестников армагеддонов» уголовной ответственностью

В Блоке Юлии Тимошенко напоминают об уголовной ответственности тем, кто призывает к введению чрезвычайного положения и отмене президентских выборов.

Как сообщает пресс-служба фракции БЮТ в Верховной Раде Украины, первый заместитель председателя фракции Андрей КОЖЕМЯКИН напоминает, что публичные призывы к захвату государственной власти караются лишением свободы.

По сообщению пресс-службы, так он отреагировал на то, что 5 ноября на пресс-конференции экс-заместитель председателя СБУ генерал-лейтенант Александр СКИПАЛЬСКИЙ, представитель Национального комитета по вопросам борьбы с коррупцией генерал-полковник Геннадий КУРДАКОВ и лидер всеукраинской партии "Новая сила" Юрий ЗБИТНЕВ обнародовали обращение ряда военных и общественных организаций с требованием к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО о введении чрезвычайного положения в стране и переносе даты проведения выборов Президента, которые запланированы на 17 января 2010 года.

А.КОЖЕМЯКИН высказал мнение, что публичное выступление двух представителей силовых структур, которые занимали высокие посты, не является случайным.

По его словам, уже стало традицией, когда в стране возникают определенные проблемы, особенно во время избирательных кампаний, на первый план пытаются выйти «политические шуты, которые запугивают общество армагеддонами и предлагают свои уникальные панацеи в виде введения чрезвычайных положений и т.п.».

По его словам, можно было бы с юмором относиться «к политическим неудачникам и их попыткам привлечь к себе внимание странными идеями». Однако, по словам А.КОЖЕМЯКИНА, настораживает и вызывает тревогу тот факт, что среди таких «спасителей нации» фигурируют опытные офицеры, которые занимали ответственные посты в СБУ и армии.

«Хотя, это уже не первый раз, когда разыгрывается сценарий по нагнетанию максимальной напряженности в обществе, – отметил А.КОЖЕМЯКИН. - Первая попытка была год назад, когда бойцы спецподразделения «Альфа» захватывали Центризбирком. Именно тогда господин СКИПАЛЬСКИЙ говорил, что захват власти хунтой – невозможен и ничего подобного не планируется. На пресс-конференции 5 ноября А.СКИПАЛЬСКИЙ сделал диаметрально противоположные заявления», - отмечает депутат.

По его мнению, участники пресс-конференции пытались разыграть классическую схему: сначала максимально запугать народ, нарисовать ужасные перспективы, сделать виновными всех, кто у власти и, в качестве единственно возможного выхода – предложили передать значительную часть функций в государственном управлении военным и специальным службам. «Разве это не предложение осуществить военный переворот?!», - спрашивает А.КОЖЕМЯКИН.

«Такие заявления – это не идеи нескольких, отдельно взятых энтузиастов, это очередная попытка подготовить общество к необходимости ввести диктатуру одного человека, который упорно не хочет прощаться с властью», - убежден А.КОЖЕМЯКИН.

«Однако следует предостеречь все горячие головы: личный состав силовых структур Украины – это патриоты своего государства и они давали присягу на верность народу Украины, а не одному человеку. А всем тем, кто мечтает примерить фуражку Пиночета или пилотку Айди Амина, напомнить ст. 109 Уголовного кодекса Украины: публичные призывы к насильственной смене, или свержения конституционного строя, или к захвату государственной власти – караются лишением свободы», - подчеркнул А.КОЖЕМЯКИН.