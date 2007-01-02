Ситуативные партийные интересы значат больше, чем заявленные идеологии

Народный депутат Украины, член фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО прогнозирует, что в 2007 году идеологическое взаимопонимание между «помаранчевыми» силами станет более очевидным.

Как сказал он корреспонденту УНИАН, в то же время останется проблема взаимопонимания между этими силами что касается общих практических действий.

«Главная проблема 2007 года - это не очередная декларация о единстве ценностей, а это ежедневная практическая деятельность по защите этих ценностей», - сказал депутат.

По его словам, минувший год продемонстрировал, что часто ситуативные партийные интересы намного выше, чем задекларированные идеологические ценности.

Н.ТОМЕНКО привел пример обращения «помаранчевых» сил к столичной власти: «...В стенах Киевской городской государственной администрации фактически ликвидирован украинский язык и украинская культура, но это не мешает брату Президента (Петру ЮЩЕНКО – УНИАН) быть сопредседателем совета по вопросам духовности и культуры КГГА, а другим руководителям «Нашей Украины» рассказывать об уникальности киевской власти во главе с Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ».

Также он напомнил, что, несмотря на декларации «Нашей Украины» о необходимости создания в Украине сильной оппозиции, большинство этой фракции не голосовало за соответствующий закон об оппозиции.