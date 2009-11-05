В Запорожской области возвращают принцип эпохи дефицита

Оперативный штаб по реагированию на ситуацию с распространением гриппа и ОРВИ в Запорожской области принял решение о продаже аптеками противовирусных препаратов по 1 пачке одного наименования в одни руки.

Как сообщил УНИАН руководитель штаба - заместитель председателя Запорожской ОГА Николай ФРОЛОВ, причина принятия данного решения - "вызванный паникой ажиотажный спрос на подобные лекарства, который привел к тому, что на данный момент в аптеках образовался дефицит противовирусных препаратов".

"Если больницы региона практически обеспечены всеми противовирусными препаратами в необходимых объемах, то в аптеках за последние несколько дней их "размели": под действием паники некоторые люди набирали по 7-10 пачек "на черный день". В результате сейчас те, кому реально необходимы медпрепараты этой группы, не могут их найти", - сообщил Н.ФРОЛОВ.

Каким образом и кем конкретно будет осуществляться контроль за соблюдением данного решения оперативного штаба и какие санкции будут применяться к провизорам и аптекам-нарушителям официально не сообщается.