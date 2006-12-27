Балога и Гайдук завтра скажут, что они думают о Януковиче и его правительстве

Секретариат Президента и Совет национальной безопасности и обороны Украины дадут оценку деятельности правительства в 2006 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель руководителя Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК.

«Завтра на пресс-конференции, в которой примет участие все руководство Секретариата и СНБО, мы дадим оценку деятельности правительства», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Первый заместитель главы Секретариата Президента не стал комментировать ситуацию, связанную с участием министра иностранных дел Украины Бориса ТАРАСЮКА в заседаниях правительства. По его словам, завтра также будет высказана оценка этой ситуации руководством Секретариата и СНБОУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил о выполнении программы деятельности правительства (с 1 августа 2006 года) в полном объеме. В соответствии с прогнозом главы правительства, уровень роста ВВП по итогам 2006 года составит 7%.