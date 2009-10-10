Деньги на зарплаты почтальонам Тимошенко сняла c ипотеки на жилье

Правительство выделило Украинскому государственному предприятию почтовой связи “Укрпочта” 38 млн. гривен из средств Стабилизационного фонда “для компенсации расходов, связанных с предоставлением услуг на льготных условиях”. Соответствующее распоряжение содержится в постановлении КМУ № 1045 за подписью премьер-министра Юлии Тимошенко, опубликованном на Правительственном портале.

В то же время в “Порядке использования в 2009 году средств Стабилизационного фонда для компенсации Украинскому государственному предприятию почтовой связи “Укрпочта” расходов, связанных с предоставлением услуг на льготных условиях” – документе №1045-00, утвержденном Кабмином вместе с постановлением, указывается совсем другая цель применения этих 38 миллионов. “Бюджетные средства, говорится в документе, выделяются на безвозвратной основе... на покрытие расходов, связанных с повышением не менее чем на 50 процентов должностных окладов почтальонов и осуществлением начислений на фонд оплаты труда”.

Речь идет о повышении окладов почтальонам, которым Тимошенко 9 октября порадовала участников III Всеукраинского форума работников почтовой связи. Правда, в выступлении на форуме голова правительства также заявляла, что постановлением Кабмина предусмотрена компенсация Укрпочте финансовых ресурсов, недополученных от предоставления услуг. А в порядке использования выделенных денег ни о каких компенсациях Укрпочте речи не идет, если не учитывать название документа и обобщающее вступление.

Также следует обратить внимание на то, что Тимошенко в своих комментариях относительно повышения зарплат почтальонам ни словом не обмолвилась о том, откуда правительство собирается взять упомянутые 38 миллионов. Ответ на этот вопрос можно найти в распоряжении Кабмина о выделении денег: на соответствующую сумму КМУ уменьшил расходы госбюджета “по направлению “Увеличение уставных капиталов открытого акционерного общества “Государственный сберегательный банк” и открытого акционерного общества “Государственный экспортно-импортный банк”, в том числе для ипотечного кредитования жилья”.