”Украинская республиканская партия Лукьяненко” дает первую пресс-конференцию

22 декабря 14-00 - В УНИАН состоится пресс-конференция лидеров Украинской республиканской партии Лукьяненко. Украинская республиканская партия – старейшая политическая партия в Украине (создана и зарегистрирована в 1990 году), ведущая свою родословную от Украинского Хельсинского союза. В настоящее время она же является самой молодой партией с регистрационным номером 135. О причинах такого парадокса и его последствиях, о месте УРПЛ на политические карте Украины будет рассказано на пресс-конференции. Участники: председатель УРПЛ Сергей Жижко, почетный председатель УРПЛ Левко Лукьяненко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 8-067-504-46-88.Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.