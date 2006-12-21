Курочкин предупредил украинских госчиновников, что их сожрут

Ожидающий решения свой участи в СИЗО №13 Максим Курочкин (Макс Бешеный) вплотную взялся за разработку реформ судебной системы и госуправления для Украины. И предостерегает министра внутренних дел Украины Цушко, Генерального прокурора Украины Медведько, Председателя комитета Верховного Совета Украины по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Джиги, председателя временной следственной комиссии Верховного Совета Украины Сивковича от предоставления свободы действий неким существам, которые «считают вас не людьми, а пищей»…

«Одной из целей моего приезда в Украину являлась просьба представителя КП «Центральный рынок» Корбана и представителя ОАО «Центральный рынок» Воробьева по поводу конфликта вокруг рынка «Озерка» (г. Днепропетровск), при этом взаимоприемлемое решение сторонами было уже выработано. Но мое некомпетентное и необоснованное задержание по указанию бывшего министра МВД Луценко отсрочило принятие такого решения. А сейчас, по моему убеждению, продолжающиеся коррумпированные действия работников МВД, ориентированных на Луценко и Евдокимова, привели к гибели Воробьева (председатель правления ОАО "Днепропетровский центральный рынок" ("Озерка") Владимир Воробьев был убит неизвестными из огнестрельного оружия в ночь с 15 на 16 декабря. – Ред.), и в дальнейшем угрожают безопасности Корбана и других. Поэтому прошу Вас вмешаться в расследование обстоятельств гибели Воробьева, опросив обе стороны, а также содействовать обеспечению безопасности Корбана.

То, что произошло, это недопустимо, ужасно, но такое будет происходить в Украине до тех пор, пока не будет произведена реформа судебной системы и госуправления.

До тех пор, пока в Украине не будет честных чиновников и судей, вы даете возможность для деятельности таких существ, которые считают вас не людьми, а пищей

С огромной болью Ваш, Курочкин Максим».

Полный текст второго послания Курочкина читайте тут