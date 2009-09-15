Экс-депутата Маркова объявили в "общественный розыск"

«Комитет обороны Одессы» инициировал общественный розыск экс-депутата Одесского горсовета Игоря МАРКОВА, ранее объявленного Николаевским облУВД в розыск государственный. Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции один из координаторов движения «Комитет обороны Одессы» Сергей ГУЦАЛЮК.

По его словам, Комитет решил обратиться за помощью в розыске И.МАРКОВА к общественным организациям Молдовы, Приднестровья и к правозащитникам в Российской Федерации.

Организаторы пресс-конференции также сообщили, что Комитет рассматривает возможность воспользоваться помощью детективных агентств этих стран. И начать сбор средств через специально созданный банковский счет - средства предполагается направлять в качестве вознаграждения за информацию о местопребывании И.МАРКОВА.

«В случае если экс-лидер снятой Минюстом с регистрации партии «Родына» добровольно отдаст себя в руки правосудия, - подчернул С.ГУЦАЛЮК, - «Комитет обороны Одессы» обещает ему общественный контроль за ходом расследования».

Как сообщал УНИАН, 10 сентября Управление Министерства внутренних дел Украины в Николаевской области объявило в государственный розыск и завело соответствующее розыскное дело в отношении бывшего депутата Одесского горсовета И.МАРКОВА.

По данным МВД, 2 сентября 2007 года в Одессе представители одной из политических партий провели санкционированный пикет в связи с установкой в городе памятника Екатерине ІІ. Во время этого мероприятия И.МАРКОВ совместно со своими охранниками и другими неустановленными лицами устроил нападение и драку. В результате инцидента нескольким участникам пикета были нанесены телесные повреждения.

В связи с этим прокурором Одесской области в отношении И.МАРКОВА было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины «Злостное хулиганство», предусматривающего лишение свободы до четырех лет. Впоследствии, по решению Генеральной прокуратуры это уголовное дело для проведения досудебного следствия было направлено в Следственное управление УМВД Украины в Николаевской области.

Для проведения процессуальных действий, отметили в МВД, И.МАРКОВУ неоднократно посылались повестки о вызове к следователю. Однако подозреваемый эти вызовы игнорировал, утверждают представители правоохранительных органов. В частности, напомнили в ДСО, к следователю он должен был прибыть также 10 сентября, однако не сделал этого без уважительных на то причин. Ведь по месту жительства и в больнице Одесской области, где, как утверждал адвокат, И.МАРКОВ находился на стационарном лечении, экс-депутата не было.

Ввиду этого следователь вынес постановление об объявлении И.МАРКОВА в государственный розыск.

Информированный источник в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины сообщил агентству, что И.МАРКОВ около часа ночи 10 сентября пересек пешком линию государственной границы на украинско-молдавском контрольно-пропускном пункте «Удобное».

14 сентября объявленный в розыск И.МАРКОВ заявил в интервью ИА «МОСТ-Одесса», что находится на лечении в одной из подмосковных клиник. «Мне было выдано направление на срочную госпитализацию, - сказал он, - в связи с тем, что на меня устроили охоту, и безопасней проходить курс лечения вне Украины».

При этом И.МАРКОВ считает, что уголовное дело, возбужденное в отношении него, сфабриковано: «… эти провокации, которые устраиваются против меня, не могут продолжаться долго... все обвинения рушатся как карточный домик, потому что дело сфабриковано. И я думаю, в ближайшее время все рухнет».