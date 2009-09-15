Эксперт: Ющенко начал реализацию плана срыва выборов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО начал реализацию плана по срыву выборов 17 января 2010 года.

Об этом УНИАН заявил директор PR-группы «Политтех» Тарас БЕРЕЗОВЕЦ, комментируя обращение В.ЮЩЕНКО в Конституционный Суд в отношении соответствия Основному Закону отдельных положений Закона о выборах президента.

«Учитывая традиционные сроки рассмотрения подобных вопросов в КС, которые продолжаются от 3 до 6 месяцев, можно с уверенностью говорить, что свое решение судьи могут вынести в самый разгар избирательной кампании – в декабре-январе. Это будет значить, в случае вынесения решения о несоответствии нового закона о выборах, что любой кандидат в президенты сможет обжаловать весь избирательный процесс и добиться отмены даты первого тура», - прогнозирует Т.БЕРЕЗОВЕЦ.

Эксперт считает, что основанием для отмены выборов 17 января будет служить то, что «Виктор ЮЩЕНКО или другой кандидат будет настаивать на том, что если КС признал закон неконституционным, то его права как кандидата были ограничены, например на основании сокращения кампании с 120 до 90 дней, или ограничены права избирателей голосовать за рубежом». По мнению Т.БЕРЕЗОВЦА, это или иное обстоятельство дает в руки Президента возможность сорвать весь избирательный процесс. Эксперт считает, что намек на этот сценарий уже озвучила представительница Президента в КС Марина СТАВНИЙЧУК, которая сегодня отметила, что “реализация ряда положений закона приведет к нарушению конституционных прав и свобод граждан”.

«В таком случае новую дату выборов опять должна назначать Верховная Рада. А мы знаем, что с подачи «регионалов» и депутатов-нунсовцев из квоты ЮЩЕНКО она уже заблокирована длительное время. Потому несложно представить, что определить новую дату будет крайне непросто», - отметил эксперт.

Т.БЕРЕЗОВЕЦ также считает, что В.ЮЩЕНКО “на 180 градусов поменял свою позицию по сравнению с 2004 годом”. «Тогда он был против голосования украинских граждан за рубежом, которые не находятся на консульском учете, поскольку считал это основанием для фальсификации. Сегодня ЮЩЕНКО, напротив, требует предоставить им право голосовать», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября В.ЮЩЕНКО обратился в Конституционный Суд с конституционным представлением о соответствии Конституции Украины (конституционности) отдельных положений Закона Украины «О выборах Президента Украины» в редакции, принятой парламентом 21 августа 2009 года после преодоления вето Президента Украины.