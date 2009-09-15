Тимошенко подписала проект госбюджета-2010

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко подписала проект государственного бюджета на 2010 год. Об этом сообщило управление по связям со СМИ секретариата КМУ.

Тимошенко сообщила, что проект государственного бюджета-2010 сегодня будет передан в парламент. «Думаю, мы сможем его принять, и воли у политикума Украины все же хватит».

Премьер-министр добавила, что все предложения, которые поступили от общественных организаций во время презентации проекта государственного бюджета на 2010 год, будут учтены в подготовке бюджета к первому чтению в Верховной Раде.