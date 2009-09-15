Тимошенко, как экономист экономисту, рассказала Ющенко, что он не прав

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает необоснованной критику Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно дефицита Государственного бюджета, заложенного в проекте документа на 2010 год, в размере 3,97% ВВП.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на презентации проекта Госбюджета на 2010 год в Украинском доме.

«Мы заложили на 2010 год в проекте дефицит в бюджете 3,9% и получили жестокую критику от Президента, что это завышенный дефицит бюджета и что нужно делать не более 3%. Я могу сказать, зная всю ситуацию в мире и в Украине, что это необоснованная критика и не та позиция, которую должен занимать опытный финансист и экономист», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что на следующий год, к примеру, Россия будет планировать дефицит бюджета в размере от 6% до 7,5%, Румыния – 6,5%, Ирландия – 7%, Великобритания – до 10%, Латвия – до 10%, США – около 12,5%.

«То, что мы планируем 3,97%, – это минимальный (показатель – УНИАН) среди всех стран, по которым мы владеем информацией (о планируемом дефиците – УНИАН)» – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины вечером 14 сентября утвердил проект Государственного бюджета на 2010 год.

Исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ отметил, что расходы бюджета в 2010 году будут составлять 324 млрд. грн., объем предоставления кредитов – почти 12 млрд. грн., объем возвращения кредитов – 4,5 млрд. грн.

Доходная часть Госбюджета будет на уровне почти 285 млрд. грн., дефицит – 46,7 млрд. грн. (3,97% ВВП).

Согласно Бюджетному кодексу, бюджет на следующий год должен быть внесен правительством в Верховную Раду до 15 сентября.

Справка УНИАН. На 2009 год доходы Государственного бюджета Украины установлены на уровне 239,215 млрд. грн. (в том числе, общего фонда – 183,980 млрд. грн.), расходы – 267,677 млрд. грн. (в том числе, общего фонда – 193,640 млрд. грн.). Это предусмотрено в Законе «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», обнародованном в официальной прессе.

Предельный размер дефицита Госбюджета установлен на уровне 31,178 млрд. грн., в том числе дефицит общего фонда – 9,244 млрд. грн.

Бюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.