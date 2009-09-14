Ющенко обжаловал в КС ряд изменений к закону о выборах Президента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился в Конституционный суд с ходатайством о признании такими, что не соответствуют Конституции Украины, ряда положений Закона «О выборах Президента Украины».

(Полный текст представления в КС обнародован на сайте Президента).

Как сообщал УНИАН, закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся выборов Президента Украины» был принят Верховной Радой 24 июля 2009 года.

18 августа Президент В.ЮЩЕНКО вернул закон в ВР со своими предложениями.

21 августа парламент, рассмотрев предложения главы государства, повторно принял отмеченный закон с преодолением вето Президента. За это решение проголосовали 325 народных депутатов. 25 августа закон был направлен на подпись Президенту Украины.

Однако 2 сентября В.ЮЩЕНКО вернул закон в Верховную Раду без своей подписи с предложением опубликовать его за подписью Председателя ВР в соответствии с частью четвертой статьи 94 Конституции Украины.

10 сентября закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся выборов Президента Украины» за подписью Председателя ВР Владимира ЛИТВИНА опубликован в газете «Голос Украины» (№169).