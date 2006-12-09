Кличко, Тимошенко и Бродский вместе смогут отставить Черновецкого

Политическая партия “Велика Україна” предлагает Блоку Юлии Тимошенко в Киеве, Блоку Виталия Кличко и общественному объединению “Кияни” Михаила БРОДСКОГО скоординировать действия по подготовке и проведению местного референдума по досрочному прекращению полномочий Киевского городского совета и мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии “Велика Україна”.

В частности, “Велика Україна” предлагает: провести собрание инициативной группы по проведению местного референдума; организовать сбор подписей граждан в поддержку решения о проведении референдума; проводить информационную работу с киевлянами и соответствующие акции; открыть постоянно действующие полевые штабы в районах Киева; противодействовать нападкам со стороны Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, которые направлены на срыв референдума.

В сообщении отмечается, что партия уже имеет положительный опыт совместных усилий. Так, 6 декабря в Шевченковском районном суде Киева представители партии “Велика Україна” и депутата Киевского городского совета от Блока Кличко Владимира БОНДАРЕНКО защитили конституционные права граждан на проведение 7 декабря митинга под стенами Киевсовета.

Пресс-служба партии отмечает, что из сообщений СМИ известно, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ имеет возможность помешать проведению местного референдума, создав и зарегистрировав подконтрольные Киевской мэрии фальшивые “инициативные группы”.

“Велика Україна” считает, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и его сторонники в Киевсовете приложат значительные усилия для того, чтобы дискредитировать идею референдума и остаться у власти. Именно поэтому необходимо проводить собрания инициативных групп настоящих сторонников идеи местного референдума по вопросу досрочного прекращения полномочий Киевского городского совета и его председателя без промедления” – говорится в заявлении партии “Велика Україна”.

8 декабря 2006 года политическая партия “Велика Україна” сообщила о своей готовности провести собрание инициативной группы через десять дней, ссылаясь на обязательство перед рядом профсоюзов, спортклубов, организаций предпринимателей, Союзом художников, активными киевлянами, которые выявили готовность войти в состав инициативной группы.

“Все политические силы и общественные организации, которые выступили с инициативой проведения киевского референдума, ответственны перед киевлянами за ошибки, которые могут возникнуть из-за несогласованности тактических действий, направленных на достижение единой цели – народной отставки Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и Киевского городского совета” - заявил лидер политической партии “Велика Україна” Игорь ГЕККО.