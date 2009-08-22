Во Львове сегодня пишут 32-метровую открытку Украине

23 августа на площади перед Львовской областной государственной администрацией состоится торжественное поднятие Государственного флага Украины и вручение паспортов гражданам Украины, которые родились в День Независимости. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА.

После завершения торжественной церемонии, более 100 членов Европейского молодежного парламента, который будет заседать во Львовской ОГА, выйдут на площадь со своими национальными стягами и национальными флагами Украины и оставят свое пожелание Украине на огромной открытке, специально установленной на площади (размером 16 на 2 метра).

Справка УНИАН. Международная молодежная общественная организация «Европейский молодежный парламент – Украина» при поддержке управления по делам семьи и молодежи Львовской ОГА проводит во Львове 7-ю региональную сессию Европейского молодежного парламента, которая собрала делегатов более чем из десяти европейских стран.

Среди стран, которые представлены на сессии, – Польша, Германия, Австрия, Турция, Грузия, Румыния, Молдова, Чехия, Беларусь, Македония, Нидерланды, Азербайджан и Украина.

Европейский молодежный парламент (ЕМП) – международная политически нейтральная организация, целью которой является рост осознания молодыми людьми важности вопросов, которые касаются Европы, и содействия получению действительно уникального учебного опыта. Основанная в 1987 году, организация за 22 года прошла процесс роста и расширения. Сегодня ее работа базируется на деятельности 32 национальных комитетов, которые формируют сеть в пределах и за пределами ЕС.