Кабмин начал заседание с рассмотрения перечня объектов к Евро-2012

15:27, 21 августа 2009
Политика
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Данные источника

Началось заседание Кабинета Министров, на котором должен рассматриваться вопрос об отмене постановления об утверждении перечня объектов, которые будут финансироваться в рамках подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник, близкий к правительству.

 

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