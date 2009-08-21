Кабмин начал заседание с рассмотрения перечня объектов к Евро-2012
15:27, 21 августа 2009Политика
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Началось заседание Кабинета Министров, на котором должен рассматриваться вопрос об отмене постановления об утверждении перечня объектов, которые будут финансироваться в рамках подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник, близкий к правительству.
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