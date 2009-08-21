Кабмин начал заседание с рассмотрения перечня объектов к Евро-2012

Началось заседание Кабинета Министров, на котором должен рассматриваться вопрос об отмене постановления об утверждении перечня объектов, которые будут финансироваться в рамках подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник, близкий к правительству.