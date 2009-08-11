Симоненко считает объективными обвинения Медведева в адрес Ющенко

Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО называет объективными обвинения Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА в адрес Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КПУ, П.СИМОНЕНКО заявил, что «решение Президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА об отсрочке назначения посла России в Украине политически жесткое, малоприятное, но вполне ожидаемое».

По его мнению, аргументация решения Д.МЕДВЕДЕВА, которую он изложил в открытом письме В.ЮЩЕНКО, и претензии российской стороны относительно недружественных шагов украинских властей носят oбъективный характер.

«Политика на фашизацию общества, которую проводит лично Президент ЮЩЕНКО и его ультранационалистическое окружение, политика реабилитации преступников и предателей, политика поддержки военных агрессоров, политика русофобии и формирование образа врага в лице российского народа не могла, в конце концов, не переполнить чашу терпения официального Кремля», - заявил лидер КПУ.

П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что Компартия Украины неоднократно заявляла о необходимости взаимовыгодных и добрососедских отношений с Россией как стратегическим партнером, выступала за “сохранение многовекового историко-культурного и духовного пространства восточнославянских народов”.

П.СИМОНЕНКО убежден, что “необходимо немедленно пересмотреть внешнеполитический курс, проводимый режимом ЮЩЕНКО, принять закон об основах внутренней и внешней политики, который предлагают коммунисты и приступить в конструктивным переговорам с Российской Федерацией по всем ключевым вопросам”.

Как сообщал УНИАН, в своем обращении Д.МЕДВЕДЕВ назвал политику Украины в годы президентства В.ЮЩЕНКО отходом от принципов дружбы и партнерства с Россией.