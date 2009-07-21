Эксперт: США не будут делать ставку на конкретного кандидата в Президенты

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ убежден, что администрация Президента США Барака ОБАМЫ не будет делать ставку на конкретного кандидата в Президенты Украины.

Об этом говорится в комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО к визиту вице-президента США Джозефа БАЙДЕНА, переданном УНИАН.

По мнению эксперта, визит и тональность переговоров с лидерами политических групп вице-президента США подтвердит тезис о равноудаленности американских политических интересов от основных кандидатов в процессе выборов.

«Сегодня очевидны попытки ряда кандидатов в Президенты Украины использовать фактор поддержки со стороны администрации новоизбранного Президента США в качестве манипулятивной технологии», - заявил эксперт, отметив, что «особенно такое яркое желание прослеживается у команды Арсения ЯЦЕНЮКА, которая таким образом пытается усилить эффект перспективности кандидата».

В то же время, считает А.ГОЛОБУЦКИЙ, можно не сомневаться, что визит Д.БАЙДЕНА продемонстрирует глобальную целостность американских политических интересов в Украине при отсутствии явных и формальных преференций на стадии избирательного процесса.

По мнению политолога, американская администрация не может себе позволить политику персонального позиционирования по отношению к конкретному кандидату на пост главы государства в Украине.

«Для политических интересов США важна стабильность, прогнозируемость и понятная преемственность власти в Украине. Вот почему Белый дом будет ждать результатов выборов, осознавая, что сильная власть в Украине – самый лучший способ обеспечения эффективного сдерживания и противовеса РФ. Это значит, что игры, которые начала команда А.ЯЦЕНЮКА в американских СМИ, не будут иметь должного результата и в большей степени будут ориентированы на украинское экспертное общество, а не на администрацию Б.ОБАМЫ», - отметил замдиректора АМС.

Как сообщал УНИАН, 20 июля пресс-служба инициативы А.ЯЦЕНЮКА “Фронт перемен” сообщила о том, что американская газета The Wall Street Journal пишет про рост популярности А.ЯЦЕНЮКА в Украине и объясняется это тем, что украинские избиратели ищут кандидата, который выведет страну из политического паралича и восстановит экономику.