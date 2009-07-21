В МИД РФ выдачу «карты русского» называют провокацией

В Министерстве иностранных дел РФ заявляют, что инициатива фонда «Русские» по выдаче «карты русского» российским соотечественникам за рубежом является провокацией. Об этом сегодня на брифинге в Москве заявил официальный представитель МИД РФ Андрей НЕСТЕРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «провокационная акция фонда «Русские» разделяет соотечественников по национальному и религиозному признаку».

Он добавил, что из-за данной инициативы среди российских соотечественников появляется ожидание получения разнообразных льгот от России. А это дает возможность известным кругам в странах, где планируется выдавать так называемую «Карту русского», обвинить Россию в создании пятой колонны, отметил представитель МИД.

А.НЕСТЕРЕНКО сообщил, что 1 июля правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом одобрила подготовленный по ее поручению предложение о внесении дополнений и изменений в Федеральный закон по государственной политике РФ в отношении соотечественников за рубежом.

По его словам, в настоящее время это законопроект проходит согласование в заинтересованных федеральных органах исполнительной власти России и затем будет внесен на рассмотрение правительства РФ. По его словам, окончательно вопрос о документировании соотечественников и предоставлении им льгот в подготовленном законопроекте не предусматривается, он будет решен в рамках последующих конституционных процедур.

«Какие бы то ни были общественные организации не в праве самостоятельно определять статус взаимоотношений Российского государства с тем, кого оно считает своими соотечественниками, проживающими за рубежом», - подчеркнул А.НЕСТЕРЕНКО.

Справка УНИАН. 9 июля фонд «Русские» объявил о начале выдачи "карты русского" для российских соотечественников, проживающих за рубежом, в первую очередь - в Украине.

На пресс-конференции в Москве президент фонда «Русские» генерал-майор в отставке Леонид ШЕРШНЕВ сообщил, что на первом этапе «карта русского» будет выдаваться в первую очередь гражданам Украины, Казахстана, Молдовы и прибалтийских государств.

По его словам, выдача «карты русского» позволит преодолеть разделение «русского народа» и будет первым этапом налаживания диалога Российского государства с русским зарубежьем в практической плоскости. Он отметил, что на данном этапе «карта русского» будет нормативно-этическим документом, который обеспечивает моральную поддержку российским соотечественникам за рубежом.

Л.ШЕРШНЕВ считает, что выдача «карты русского» даст большой эффект в социальном, гуманитарном и геополитическом плане для РФ.

Председатель правления фонда «Русские» Вячеслав РУДНИКОВ сообщил, что «карта русского» будет выдаваться в специальных центрах на основании заполненной анкеты и собеседования с человеком, желающим получить этот документ. В то же время, он отметил, что такие центры еще не созданы, но высказал надежду, что их будет «десятки и сотни», в первую очередь, в Украине.