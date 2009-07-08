Ющенко заставил генерала выплюнуть жвачку

Вчера на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры президент Виктор Ющенко потребовал от генпрокурора Александра Медведько и главы МВД Юрия Луценко провести кадровые перестановки во вверенных им ведомствах. В первую очередь – уволить руководителей Кировоградской областной прокуратуры и милиции. Поводом для жесткой критики в адрес правоохранительных органов послужило убийство жителя Кировоградской области Валерия Олийныка. Как пишет газета "Комерсантъ-Украина", Виктор Ющенко был эмоционален и суров:

– Я хорошо понимаю, что передо мной сидят одни генералы,– начал выступление глава государства, обводя взглядом зал.– Кое-кто, правда, жвачку жует...

Сказав это, господин Ющенко посмотрел на одного из участников коллегии, сидящего в первых рядах.

– Выплюньте быстро! На пляже будете это делать,– скомандовал президент и через несколько секунд саркастически добавил: – Спасибо за то, что проглотили.

Издание отмечает, что вчерашнее заседание было посвящено вопросам соблюдения законодательства в таможенной сфере и борьбе с коррупцией в банковском секторе. Несмотря на это, президент Виктор Ющенко, принимавший в нем участие, сосредоточил внимание на вопросе, которого в повестке дня не было,– ходе расследования дела Олийныка.

Завершая выступление, глава государства еще раз подчеркнул, что руководители Кировоградской областной прокуратуры и милиции должны подать в отставку. Отметив, что "не в его компетенции выбрасывать их с работы", Виктор Ющенко отчаянно заявил: "Вас положили на лопатки – вы слабаки!"

Министр внутренних дел Юрий Луценко, которого не пригласили на заседание в Генпрокуратуру, на пресс-конференции сообщил, что следовать рекомендациям президента не намерен: "Я не дискутирую с президентом – я не собираюсь освобождать от должности начальника Кировоградской областной милиции. Иначе мне бы пришлось за этот год 1317 раз снять начальников областных управлений – именно столько убийств было совершено на территории Украины в первом полугодии".