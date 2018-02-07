Лавров готов принять участие во встрече глав МИД "нормандской четверки" на Мюнхенской конференции

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 16 по 18 февраля.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в министерских переговорах в «нормандском формате» на Мюнхенской конференции по безопасности, если эта встреча будет организована.

Об этом в среду журналистам заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, сообщает ТАСС.

«Сергей Лавров готов к такой встрече, если она состоится», - сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли договоренность о проведении министерских переговоров на конференции.

Ранее Карасин заявлял, что такая встреча прорабатывается, но говорить о том, что она состоится, пока рано.

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Как сообщал УНИАН, 30 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что встреча глав внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки» запланирована на 16 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«По нашей предварительной договоренности, Зигмар Габриэль (министр иностранных дел Германии – УНИАН) предложил провести следующее министерское заседание «нормандского формата» 16 (февраля) во время Мюнхенской конференции по безопасности», - отметил Климкин.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 16 по 18 февраля. В ней примут участие более 500 лидеров высокого уровня, среди них и президент Украины Петр Порошенко.