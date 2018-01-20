События недели: версия читателей УНИАН - как бы реинтеграция Донбасса, страсти по Антикоррупционному суду и превращение жителей "ДНР" в крепостных

Главным событием недели, не прошедшим мимо внимание наших читателей, стало принятие закона с длинным и скучным названием «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», прозванного в народе законом о реинтеграции или деоккупации Донбасса. Кому как больше нравится. Но сам по себе закон в действительности как раз и рассказывает об «особенностях», и никак не предлагает четкого плана действий для возвращения ОРДЛО под контроль Украины.

Изначально законопроект должны были принять еще во вторник. Бодрый спикер Верховной Рады Парубий даже прогнозировал, что случится это «до обеда», но не тут-то было. Депутаты наготовили столько поправок, что их рассмотрение и голосование заняло времени аж до четверга. Однако в предпоследний день сессии нардепы собрались с силами и проголосовали за документ.

Но что же мы, в результате, получили? А получили мы закон, который в итоговом варианте никто не видел, поскольку перед решающим голосованием нардеп от БПП Иван Винник озвучил с голоса ряд поправок, которые были поддержаны без особого разбирательства того, о чем именно в них говорится. Так что для окончательного прояснения ситуации нужно дождаться публикации нового закона.

Но уже их того, что известно, становится понятно - ситуация на Донбассе в ближайшее время будет постепенно переходить в стадию «заморозки», так как никаких четких решений по реинтеграции в законе нет. Зато есть куча положений, которые противоречат Конституции (например, существенное усиление полномочий президента), в связи с чем в будущем этот закон будет легко отменить. Описывать все спорные нормы закона – долго. А полностью оценить всю его красоту можно будет только после публикации. Но интересующимся, что же хотели начудить депутаты, рекомендую ознакомиться с материалом «Реинтеграция «для галочки», опубликованным в день начала рассмотрения законопроекта.

Поскольку «зрады» много, остановлюсь только на позитивных моментах. Их, хоть и немного, но они есть. Основной позитив – наконец-то решена проблема участия тысяч солдат и офицеров в «антитеррористической операции» без введения военного положения, что, по сути, было просто незаконным. АТО больше нет, а Украина проводит «меры по обеспечению национальной безопасности и обороны по сдерживанию и отпору российской вооруженной агрессии».

Также наконец-то будут признаваться документы, подтверждающие факт рождения или смерти на территории ОРДЛО, и выданные «оккупационными администрациями». Это существенно облегчит в некоторых моментах жизнь десяткам тысяч людей по обе стороны линии разграничения.

Впрочем, сами депутаты считают главным прорывом этого закона обозначение России страной-агрессором – в документе признается временная оккупация Россией части территории Украины и отмечается, что «ЛНР» и «ДНР» - не террористические организации, а части оккупационной администрации РФ. Стоит, правда, отметить, что украинский парламент не впервые называет агрессора агрессором. 27 января 2015 года в своем обращении к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, парламентской ассамблее НАТО и другим международным организациям Верховная Рада уже признавала Россию государством-агрессором, а «ДНР» и «ЛНР» тогда были признаны террористическими организациями.

Еще одной историей, за которой следили наши читатели, стал новый конфликт между украинскими властями и Западом. В этот раз сыр-бор разгорелся вокруг создания Антикоррупционного суда. На Западе крайне негативно восприняли поданный Порошенко законопроект о его создании, справедливо рассудив, что в президентской версии он не будет способствовать усилению борьбы с коррупцией в Украине, поскольку этот документ не обеспечивает независимость Антикоррупционного суда, а порядок подбора судей позволяет украинским властям превратить судей в своих ручных зверюшек.

Первое грозное предупреждение прозвучало от МВФ. В своем письме к АП, Кабмину и Раде Фонд предупредил, что законопроект об Антикоррупционном суде не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии, и не соответствует обязательствам Киева, которые записаны в Меморандуме о сотрудничестве МВФ и Украины. Чуть позже такое же предупреждение появилось и от Мирового Банка.

Эти организации, уже не прикрываясь красивыми формулировками, предупреждают, что принятие законопроекта в его нынешней редакции может привести к окончательному разводу Банковой с кредиторами Украины. На кону – потеря 800 миллионов долларов кредитных гарантий от Мирового Банка и следующих траншей МВФ. Кроме этого, недвусмысленно говорится об угрозе, нависшей над пресловутым безвизом, одним из условий предоставления которого как раз и было создание независимого Антикоррупционного суда. Безвиз мы получили, а суд так и не создали. К чему все идет, думаю, вы и сами поняли.

Порошенко, в ответ на эти обвинения, сделал удивленное лицо и принялся утверждать, что его законопроект об Антикоррупционном суде разработан в соответствии с Конституцией Украины и с рекомендациями Венецианской комиссии. На данный момент документ уже лежит в Раде, поэтому нечего тут разглагольствовать, поскольку все подобные дискуссии должны проходить «в рамках правового поля в украинском парламенте». Что, в переводе на человеческий язык, означает: ничего менять не хочу и не буду, и вообще, пусть Рада разбирается.

Ну, что тут сказать? То, что в Украине ни власть, ни оппозиция не заинтересованы в создании действительно независимого Антикоррупционного суда, и поэтому продолжают, под любым предлогом, «тянуть кота за хвост», понятно. Ведь после создания такого суда у многих наших политиков, если не у большинства, могут возникнуть серьезные проблемы. Непонятно только одно: адекватно ли они оценивают риски подобного поведения.

По оценкам экспертов, Украина, в случае остановки сотрудничества с Международным валютным фондом, потеряет доступ к внешним рынкам привлечения долга, экономический рост начнет угасать, а резервы будут таять. До президентских выборов, может, и дотянем. А вот дальше - будет беда. Кроме того, без контроля МВФ, экономическая политика снова вернется к традиционной. А это - откат всех реформ, эмиссия гривни, популизм. Одно из последствий конфликта украинцы уже ощутили - на фоне таких настроений курс доллара уверенно полез к отметке в 30 гривень.

Еще одной историей, которая заинтересовала наших читателей, оказалась ситуация на оккупированной части Донецкой области, где главарь «ДНР» Захарченко выдал указ, фактически превращающий проживающих там украинцев в крепостных. В частности, этой филькиной грамотой работникам всех бюджетных организаций этой псевдореспублики запрещается выезжать на контролируемую Украиной территорию. Запрет касается как «министров», так и учителей, врачей, библиотекарей и даже простых уборщиц. Как сообщают журналисты, подобным нововведением возмущены даже «депутаты ДНР», что уже говорить о простых людях, лишенных возможности видеться с родными или, хотя бы, просто выезжать из своего «гетто» за украинскими соцвыплатами.

Еще немного, и недоразумение под названием «ДНР» скоро будет соперничать с Северной Кореей за почетное звание «лучшей дыры на планете».

На этом фоне наши читатели пропустили панические сообщения о серьезной вспышке кори в Украине. Если за весь 2017 год в стране было зафиксировано почти 5 тысяч случаев заболевания, то за первые две недели 2018 года заболели почти 1,5 тысяч человек. В отдельных регионах детские сады и школы были отправлены на карантин. В Киеве школы и детсады пока работают, но местные власти уже заявили, что не привитых от кори детей не будут допускать к обучению. Правда, пока это только заявление. Соответствующего распоряжения КГГА никто не видел.

По мнению и. о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, такая ситуация в Украине связана с тем, что в последние годы охват вакцинацией от кори был ниже 50%, тогда как норма – более 95%. В связи с этим, Супрун предложила парламенту принять новую национальную программу иммунизации, подготовленную Минздравом, согласно которой предлагается ужесточить ответственность за отказ от вакцинации.

Поддержал Супрун в этом деле и известный педиатр Евгений Комаровский. Он отметил, что вспышка кори – цветочки. По его мнению, в скором времени, из-за плачевной ситуации с вакцинированием, нас ожидает более страшная напасть – вспышка дифтерии. Поэтому медики призывают непривитых украинцев не затягивать с этим делом.

По словам врача-инфекциониста Ольги Голубовской, лучше сейчас привиться, благо, качественных вакцин хватает, чем потом искать антитоксическую сыворотку против дифтерии, без которой смертность от заболевания наступает в 50% случаев.

Напоследок, расскажу вам про два скандала, в которые нас угораздило вляпаться на этой неделе. Первый – это запрет в Украине книги-бестселлера всемирно известно британского историка Энтони Бивора (его работы переведены на 30 языков) «Сталинград». Как объяснил начальник управления разрешительной процедуры и контроля за распространением печатной продукции Гостелерадио Сергей Олейник, наших чиновников не устроило то, что на одной из страниц книги было написано «Чтобы пощадить чувства зондеркоманды СС, расстреливать детей поручили украинским националистам». По словам бюрократа, ему «не известно, чтобы на Нюрнбергском трибунале такие факты рассматривались, то есть это какие-то провокационные байки». И вообще, как это известный историк в такой объемной книге посмел в качестве «источника использовать отчеты НКВД и служебную переписку его работников».

Вы знаете, я читал эту книгу. В качестве источников там использовались как отчеты НКВД и их служебная переписка, так и отчеты немецких офицеров, личные письма солдат и так далее. В одной из глав, посвященной уже штурму Сталинграда, сообщалось, что немецкие солдаты в жаркие дни отправляли к Волге детей сталинградцев, чтобы они набирали им воду. И советские солдаты их расстреливали, чтобы немцам не достался лишний глоток воды. Это звучит ужасно, но это факты, взятые из архивов. В той войне все были хороши. Но даже в России какие-нибудь борцуны за «российские скрепы» не додумались до того, чтобы запрещать эту книгу. А ведь могли, рассказывая, что она порочит честь советского солдата. Наши же «патриоты», воспринимающие исторические события, видимо, исключительно по каким-то «правильным» воспоминаниям, до этого додумались.

На эту историю обратили внимание многие западные СМИ, а сам Энтони Бивор в интервью Радио Свобода сообщил, что был просто ошеломлен подобным известием, и сначала в него даже не поверил, подумав, что новость о запрете книги - российская дезинформация. Он потребовал «немедленного извинения» от руководителя управления Госкомтелерадио Сергея Олийныка и «отзыв решения экспертного совета». Надеюсь, наши чиновники-головотяпы образумятся и перестанут позориться на весь мир.

Еще одной глупейшей историей стало сообщение о том, что наш Кабмин додумался включить Латвию и Эстонию в перечень стран, которые Украина считает офшорными зонами. Несмотря на шутки о медленных эстонцах, в этот раз они отреагировали достаточно быстро, и судя по высказываниям европейских дипломатов, жутко обиделись. После того, как с украинским послом связались эстонские СМИ и премьер-министр, у нас быстро пошли на попятную, пообещав разобраться и сообщив, что Минфин уже рассматривает возможность исключения Эстонии и Латвии из этого нехорошего списка. Я бы советовал разобраться с этим побыстрее, иначе нас ждет потеря дружественно к нам настроенных партнеров в Европе, которых и так не много.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН