Реинтеграция "для галочки"

Законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», в народе – о реинтеграции Донбасса, внесенный президентом в Верховную Раду в прошлом году как неотложный, депутаты проголосовали в первом чтении еще 6 октября. Потом его долго, до середины ноября, дорабатывали в парламентском комитете по вопросам национальной безопасности и обороны. В результате, из 673 поправок к документу комитет учел 300 и рекомендовал принимать во втором чтении и в целом. Но что-то пошло не так.

18 декабря первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила, что законопроект о реинтеграции Донбасса требует дополнительных консультаций. Главным образом, такая позиция объяснялась тем, что на финальную прямую вышли переговоры по поводу обмена пленными, обещанному на конец года. Поэтому, несмотря на то, что «доработанный» ко второму чтению законопроект был опубликован на сайте Верховной Рады уже на следующий день, 19 декабря, вероятность рассмотрения документа на последней в 2017 году пленарной неделе стремилась к нулю.

«Во время подготовки [ко второму чтению] туда введены нормы, которые тактически влияют на конъюнктуру нынешнего переговорного процесса, в том числе и на обмен незаконно удерживаемыми пленными», - заявил тогда экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный.

Однако, по его словам, основная проблема документа – в несоответствии заявленным целям, так как в нем нет положений, касающихся реинтеграции и деоккупации. В этой связи, дипломат подчеркнул, что «когда за него голосовать – не имеет никакого значения».

Конец правам человека

Действительно, сказать, что «доработанный» законопроект о реинтеграции Донбасса кардинально отличался от изначального замысла – не сказать ничего. В документе, который Верховная Рада обсуждает во вторник, 16 января, не просто искажены смыслы, за несколько месяцев он был фактически полностью переписан. «Прежде всего, следует обратить внимание, что после принятия поправок, внесенных при подготовке законопроекта ко второму чтению, существенно изменена его концепция в сравнении с той, которая была внесена президентом и принята парламентом за основу», - отметили в Главном юридическом управлении Верховной Рады.

«Во время доработки парламентским комитетом по вопросам национальной безопасности и обороны ко второму чтению, текст законопроекта был существенно изменен Рабочей группой, в состав которой не вошли представители общественных, гуманитарных и международных организаций, - заявили несколько общественных и правозащитных организаций, среди которых БФ «Восток SOS», БФ «Право на защиту», Центр информации о правах человека и другие. – На сегодня отдельные нормы законопроекта вызывают серьезную обеспокоенность, поскольку, в случае их принятия, приведут к значительному ухудшению ситуации с защитой прав и свобод человека не только в регионе конфликта, а и по всей территории Украины».

Нормы, о которых идет речь, главным образом касаются нестыковок нового законопроекта с уже существующими законами, в том числе, Конституции Украины. К примеру, возложение ответственности за ущерб, причиненный в результате конфликта, исключительно на РФ, по мнению правозащитников, не повлечет для России никаких юридических последствий. «Но подмена понятий об ответственности может привести к ситуации безнаказанности в Украине, блокированию инициатив по компенсации вреда, причиненного гражданскому населению, и процесса реституции имущества. Это не будет способствовать процессу примирения и восстановления справедливости», - считают эксперты.

Еще один момент – законопроект предусматривает, что обеспечение прав и свобод на оккупированных территориях будет осуществляться в соответствии с законом «Об обеспечении прав, свобод и правового режима на временно оккупированной территории». «Сейчас этот закон действует исключительно в отношении временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя», - говорится в заявлении правозащитников.

Это признают и парламентарии, постоянно делая отсылки к тому, что, при необходимости, можно будет внести в этот закон необходимые изменения. В то же время, никто из них сегодня не говорит, какие именно изменения, к каким положениям, в отношении какого круга лиц и когда будут внесены. «В связи с этим возникают обоснованные опасения, что вопросы обеспечения прав и свобод человека на временно оккупированных территориях в пределах Донецкой и Луганской областей так и останутся неурегулированными, а Украина фактически нарушит обязательство прилагать все усилия для защиты своих граждан на оккупированной территории», - убеждены представители общественных организаций.

А если учесть, как долго через Раду проходят какие-либо нужные изменения и как «быстро» движутся реформы, можно со стопроцентной уверенностью утверждать, что опасения правозащитников небезосновательны.

Президентские мегаполномочия

Кроме того, по словам дипломата, главы правления БФ «Майдан иностранных дел» Богдана Яременко, законопроект о реинтеграции Донбасса президент и провластное большинство депутатов в парламенте «пытаются использовать не для укрепления обороноспособности, исправления ошибок, допущенных в первые четыре года войны, а пользуются ситуацией для усиления/увеличения полномочий главы государства».

К примеру, законопроект предоставляет президенту полномочия определять границы временно оккупированных территорий, хотя по Конституции это полномочия Верховной Рады. Также в нарушение Основного закона законопроект предоставляет президенту право единолично, без согласия Верховной Рады, принимать решение о «начале и завершении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации». Другими словами, главе государства разрешается принимать решение о возможности применять вооруженные силы на территории Украины без согласия парламента. «Законопроект, вопреки положениям статей 85 и 106 Конституции Украины, заочно одобряет несуществующие решения президента по организации отпора вооруженной агрессии, применение вооруженных сил и заранее оправдывает любые неправомерные действия президента в этом контексте в будущем», - убежден Яременко.

Еще один блок спорных норм касается порядка организации отпора вооруженной агрессии. В принципе, этот порядок существуют в законе Украины об обороне. Но в законопроекте о реинтеграции Донбасса внезапно появляется новый способ противостояния агрессии – вместо создания Ставки верховного главнокомандующего должен создаваться Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины, назначается командующий объединенных оперативных сил. А все назначения и утверждение положения о таком штабе осуществляет единолично президент. «Таким образом президент и подчиненные только ему представители командования Вооруженных сил Украины без объявления военного положения получают полные и фактически неограниченные полномочия и контроль над территориями, которые они единолично определяют, как район осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации на период, который определяется ими единолично», - отмечает Богдан Яременко.

Принять нельзя ветировать

Понимают ли в Верховной Раде, которая начала первую пленарную неделю 2018 года именно с законопроекта о реинтеграции, все риски этого документа в такой редакции? Верится с трудом.

По словам представителя президента в парламенте, замглавы фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко, «президент настаивает, что этот законопроект должен быть принят в ближайшее время, и он должен иметь вид наиболее близкий, приближенный к предложенной президентом стратегии по реинтеграции Донбасса»: «Мы настаиваем на том, чтобы этот законопроект был предложен парламенту как стратегия президента по возвращению, восстановлению суверенитета, а не отстранению, отмежеванию, отделению, передаче отдельных регионов России».

Луценко убеждена, что этот законопроект «критически невыгоден для Москвы, потому что он фиксирует на законодательном уровне Россию, как оккупанта, как агрессора, который несет ответственность за нарушенные права граждан на оккупированной территории Украины, а также несет ответственность за причиненный экономический ущерб отдельным районам Луганской и Донецкой областей и Украине - ее экономике в целом».

Перед началом пленарного заседания 16 января глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак также заявил, что «народным депутатам предстоит принять законопроект №7163 о реинтеграции оккупированных территорий. Парламент должен наконец четко закрепить правовые оценки. Россия - агрессор. Боевые действия в Донбассе - не внутренний конфликт, а оборонительная война с Россией. Крым и Донбасс оккупированы русскими. Законодательное признание этих фактов распространит на Кремль международно-правовые обязанности оккупанта. Такой закон нужен для обороны страны, расширения международных санкций против Кремля, для мирного процесса и возмещения убытков за вооруженную агрессию и оккупацию».

По его мнению, «сегодня вся страна увидит, кто патриот, а кто коллаборант».

Впрочем, если этот законопроект все-таки будет сегодня проголосован в том виде, в котором был «доработан», то в интересах самого президента его ветировать. Иначе, сколько бы на Банковой не генерировали «позитивных месседжей» под будущие президентские выборы, за Петром Порошенко может плотно закрепиться ярлык не миротворца, а узурпатора.

Татьяна Урбанская