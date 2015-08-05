В России из библиотек изымают книги британских историков

По мнению регионального министерства, в книгах присутствуют «пропагандирующие стереотипы, сформировавшиеся во времена Третьего Рейха», сообщает Газета.ру.

«В связи с этим прошу срочно дать поручение руководителям муниципальных образовательных организаций: проверить наличие в библиотеках книг под редакцией Джона Кигана и Энтони Бивора; принять меры по изъятию из доступа обучающихся и педагогических работников», - говорится в документе, разосланном руководителям школ и училищ.

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В правительстве подтвердили информацию об изъятии книг. Отмечается, что книги Энтони Бивора известны описаниями жестокости, которые проявляли советские солдаты по отношению к женщинам Германии.