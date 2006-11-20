Черновецкий: объединение “Демократический Киев” - это фарс

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что он располагает большинством в Киевском городском совете, а вновь созданное объединение “Демократический Киев” является фарсом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам после экстренного заседания депутатов фракций Киевсовета БЮТ, "Наша Украина" и Блока Виталия Кличко, которое было объявлено учредительным собранием депутатского объединения “Демократический Киев”.

"Мы располагаем большинством в Киевсовете, и я буду проводить реформы, которые я обещал киевлянам", - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В то же время создание депутатского объединения "Демократический Киев" он назвал фарсом и заявил, что в нем нет большинства. "Никакого большинства сегодня не было", - отметил он.

"Это все лишь горстка людей, из которых на позиции стоят единицы, и то потому, что они имеют мало информации и лишены возможности общения со мной под угрозой быть исключенными из фракций", - сказал мэр.

При этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ назвал "нечестным и недемократическим" то, что его не пригласили на учредительное собрание объединения.

“Если бы те люди, которые собирались сегодня здесь, не делили шкуру неубитого медведя, то они бы пригласили меня, чтобы я конструктивно с ними разговаривал и отвечал на самые животрепещущие вопросы”, - сказал он.

Мэр в который раз подчеркнул, что хочет провести теледебаты с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО. “Повторите, пожалуйста, мое приглашение Юлии Владимировне, чтобы она пришла со мной на прямой эфир и чтобы люди увидели, как в действительности обстоят дела с правдой и неправдой в Киевсовете”, - сказал он журналистам. Он также отметил, что хочет рассказать в прямом эфире о его личных беседах с Ю.ТИМОШЕНКО, во время которых, по его словам, никаких претензий она к нему не предъявляла.