Лидер симпатий: в Ивано-Франковске УКРОП опередил Свободу

«Украинское объединение патриотов – УКРОП» – на первом месте в рейтинге политических симпатий жителей Ивано-Франковска. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного агентством новостей «Фіртка».

По его результатам, в случае проведения выборов в городской совет по партийным спискам 26,77% респондентов поддержали бы именно УКРОП. Кроме того, в тройку лидеров вошли ВО «Свобода» (24,62%) и «Батьківщина» (6,62%).

Также у избирателей спросили, за кого из кандидатов по Ивано-Франковскому округу они проголосовали бы, если бы сейчас проходили выборы в Верховную Раду. В таком случае наивысшую поддержку получил бы народный депутат от УКРОПа Александр Шевченко – 37,31%. Кроме того, высокий результат – у секретаря Ивано-Франковского горсовета, представительницы ВО «Свобода» Оксаны Савчук (19,23%). На третьем месте – бывший мэр, член УНП Виктор Анушкевичус (5,92%).

Ну а если бы сейчас проходили выборы мэра Ивано-Франковска, лидерами стали бы укроповец Александр Шевченко и действующий городской голова Руслан Марцинкив. У них одинаковый показатель – около 32%.

Отметим, что опрос проводился в период со 2 по 5 января 2018 года. В нем приняли участие 879 жителей Ивано-Франковска в возрасте от 18 лет.