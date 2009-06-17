Ющенко указал точку, где сегодня должны приложиться власть и оппозиция

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что сегодня для общества самым важным является стабильность в государстве.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом он заявил в интервью газете «Україна молода».

В частности, говоря о важности для украинских граждан принятия изменений в Конституцию, глава государства отметил - сегодня для общества наиболее важной является стабильность в государстве. Вместо этого, по его словам, после конституционной реформы 2004 года власть в стране сконцентрировалась в Верховной Раде и правительстве, которые постоянно находятся в состоянии конфликта.

«Самая актуальная точка, где мы сегодня должны приложиться, независимо от того, представляем мы власть или оппозицию - это развитие государства Украина, формирование государственной политики, которая бы укрепляла стабильность в обществе и обеспечивала дальнейшее национальное развитие... Как укрепить Украинское государство, как не допустить таких игрищ, сборищ, вмешательства иностранных государств во внутренние процессы? Ответ очень простой - развивать то, что всегда укрепляет нацию, на чем происходит идентификация нации, государства - на простых ясных канонических вещах», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Вместе мы в состоянии предпринять следующий большой шаг к справедливости и благосостоянию в стране», - отметил Президент.