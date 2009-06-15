Выставка, посвященная УПА, открылась в Сейме Литвы

В парламенте Литвы сегодня открылась выставка «Украинская повстанческая армия. История непокоренных».

Как сообщили УНИАН в Центре исследований освободительного движения, выставку открыли директор отраслевого Государственного архива СБУ Владимир ВЯТРОВИЧ и директор Центра исследований освободительного движения Руслан ЗАБИЛЫЙ. На открытии выступили вице-спикер Сейма Литвы Альгис КАШЕТА, посол Украины в Литве Игорь ПРОКОПЧУК, директор Центра геноцида и резистанса Литвы Тереза БИРУТЕ-БЮРУСКАЙТЕ, депутат Сейма Далия КОУДИТЕ, депутат Европарламента Витавтас ЛАНДСБЕРГИС.

Выставка об Украинской повстанческой армии экспонируется вместе с литовской выставкой “Война после войны” о борьбе антисоветских литовских формирований 1944-1953 годов.

Вице-спикер Сейма Литвы А.КАШЕТА отметил: «Отличить на фотографиях украинских и литовских воинов практически невозможно – те же молодые лица, вера в победу, жертвенность. Они похожи, потому что боролись за одну идею. Похожими были и их судьбы - все они погибли или на поле боя, или в концлагерях. Но память об их борьбе за свободу наших стран должна объединить Литву и Украину».

В.ВЯТРОВИЧ рассказал литовским парламентариям и общественности о контактах украинского освободительного движения с представителями других антисоветских движений – польского, словацкого, чешского, румынского. “В 1950 году УПА осуществила попытку рейда на территории Прибалтики, чтобы связаться с местным подпольем. Рейд не удался – повстанческая группа была разбита на территории Беларуси. Но идея сотрудничества украинских и литовских повстанцев сработала в лагерях”, - сказал В.ВЯТРОВИЧ. По его словам, “благодаря их усилиям через восстание в Норильске, Воркуте, Кенгире удалось расшатать казалось бы непреодолимую систему ГУЛАГа. Впоследствии, через десятки лет - в конце 1980-х начале 1990-х - украинцы, литовцы и другие порабощенные народы совместными усилиями положили конец существованию советской империи”.

Руководство Архива СБУ, украинского Центра исследований освободительного движения и Литовского центра геноцида и резистанса убеждены, что совместными усилиями Украины и Литвы будут возвращены из небытия имена сотен тысяч повстанцев, людей, которые отважились бросить вызов могучей тоталитарной системе и благодаря которым ее удалось победить.

«Память о борьбе будет лучшим залогом того, что тоталитаризм навсегда останется в истории и не будет иметь шансов повториться», - отметила, в частности, Д.КОУДИТЕ.

Выставка будет экспонироваться в литовском парламенте до конца июня, а после этого будет открыта в Риге и Таллине.