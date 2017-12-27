Следующий обмен пленными может быть проведен по формуле «74 на 29». Об этом лидер общественного движения «Украинский выбор - право народа» Виктор Медведчук сказал в эфире телеканала «Россия-1».

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«Принцип «всех на всех» сегодня реализовывался, это первый этап реализации принципа «всех на всех». Второй этап заключается в том, что сегодня удерживаются в Украине - осталось 74 человека, те, которых разыскивает Донецк и Луганск. И среди тех, кого мы ищем в Донецке и Луганске, мы установили, и находятся сегодня 29 человек. Фактически это то, что можно говорить сегодня о втором этапе», - сказал Медведчук.

Также он сообщил, что из 306 человек Украина передала террористам 237. По его словам, «40 человек были освобождены, и 29 отказались от обмена».

«Отказы от обмена были и в последние дни, даже сегодня во время обмена были. Мы передали (в Луганск) не 75, а 73 человека, потому что на линии разграничения двое отказались», - добавил Медведчук.