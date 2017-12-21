Сегодня Рада попытается отозвать законопроект об антикоррупционных судах

10:27, 21 декабря 2017
Политика
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Также депутаты рассмотрят вопрос усиления ответственности за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Заседание Верховной Рады / фото УНИАН

Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит вопрос об устранении несогласованностей в тексте закона о государственном бюджете Украины на 2018 год и вопрос об отзыве депутатского законопроекта об антикоррупционных судах.

Как передает корреспондент УНИАН, также сегодня будет рассматриваться законопроект о Дисциплинарном уставе Национальной полиции.

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Сразу для включения в повестку дня и принятия решения будут рассматриваться вопросы об усилении ответственности за правонарушения в сфере безопасности  дорожного движения и по упрощению досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений.

Также в этом блоке - законопроект об изменениях в Налоговый кодекс относительно обеспечения открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использовании международной технической помощи.

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Теги: #заседание Верховной Рады#рада онлайн#антикоррупционные суды