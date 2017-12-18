Посол Канады о внесении Украины в перечень стран, которым разрешено поставлять оружие: теперь мяч на поле Украины

Посол Канады в Украине Роман Ващук заявляет, что после внесения Украины в перечень иностранных государств, которым разрешено поставлять огнестрельное оружие, от украинской стороны зависит, когда Вооруженные силы получат от Канады оружие.

Об этом Ващук заявил в комментарии УНИАН.

Отвечая на вопрос, почему Канада решила внести Украину в список иностранных стран, которым разрешено поставлять огнестрельное оружие после 4 лет агрессии России в Донбассе, он заявил: «Мы, люди, не делаем внезапных спонтанных решений. Мы долго рассматривали ситуацию. Мы проводим уже от 2,5 года военные учения здесь (в Украине - УНИАН) и пришли к выводу, что это рационально как часть более широкой военно-технической помощи Украине».

При этом посол отметил, что Канада заинтересована в продаже оружия Украине в определенных сегментах.

«Мы не собираемся какие-то невероятные миллионы на этом зарабатывать. Мы осознаем, что фактически Украина является большим производителем оружия и его экспортером, чем Канада, но в определенных сегментах, определенных ключевых компонентах здесь можно было бы и заниматься продажей и совместными проектами. Наши вооруженные силы лучше себя узнали в течение учений, и мы поняли, что мы можем взаимно дополнять в определенных отношениях», - рассказал Ващук.

Кроме того, отвечая на вопрос, когда непосредственно Украина может получить оружие от Канады, посол отметил, что «мяч на поле Украины, все зависит от покупателей»

«Насколько мы знаем, Вооруженные силы Украины получили в бюджете больше возможностей закупать. Теперь уже от украинских специалистов зависит: когда, что и как», - добавил дипломат.

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Как сообщал УНИАН, Канада внесла Украину в контрольный перечень иностранных государств, которым разрешено поставлять огнестрельное оружие.

«В Контрольный перечень стран автоматического огнестрельного оружия (Automatic Firearms Country Control List) вносится поправка путем добавления следующей страны в алфавитном порядке: Украина», - сообщает официальное издание правительства Канады Canada Gazette.

Это решение уже вступило в силу после официальной регистрации.

Президент Петр Порошенко поблагодарил США и Канаду за поддержку в сфере безопасности, в частности, за включение Канадой Украины в список стран, которым разрешено экспортировать оружие.