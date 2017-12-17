Участников марша за импичмент призывали строить "символические баррикады" под ВР (видео)

Участников митинга "Марш за импичмент", организованного Михеилом Саакашвили, призывают идти на площадь Конституции и строить "маленькие барикардки".

Об этом со сцены митинга на Майдане Независимости заявил один из спикеров, пишет ТСН.uа.

Он отметил, что это будут "маленькие символические барикадки", которые они должны использовать во вторник, когда будут требовать от депутатов принять закон об импичменте.

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Напомним, что экс-президент Грузии Михеил Саакашвили предложил президенту Петру Порошенко помириться. Сообщается, что Саакашвили передал Порошенко только письмо, очной встречи у них не было.

Заметим, что ранее полиция задержала Саакашвили поздно вечером 8 декабря и отвезла в изолятор СБУ в Аскольдовом переулке. Однако вечером 11 декабря Печерский райсуд Киева отпустил политика на волю без всяких условий. Суд отказал прокурорам в ходатайстве об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

18 декабря, в понедельник, Саакашвили вызвали на первый допрос.