Ющенко дал Тимошенко безотлагательное поручение

15:22, 08 июня 2009
Политика
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В Донецке - ЧП

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО безотлагательно образовать правительственную комиссию с целью расследования причин аварии, произошедшей сегодня в Донецке на шахте им. Скочинского (ГП «Донецкая угольная энергетическая компания»).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Также Президент поручил оказать помощь потерпевшим и разработать и утвердить комплексный план мероприятий по ликвидации последствий аварии.

По результатам расследования причин аварии глава государства просит принять предусмотренные законом меры для привлечения виновных лиц к ответственности.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 10.26 в Донецке на шахте им. Скочинского произошли внезапные выбросы породы или газо-угольной смеси.

По данным МЧС, в момент аварии под землей находились 53 горняка. По состоянию на 14.00 спасены и подняты на поверхность 38 горняков, двое погибли, судьба 12 пока остается неизвестной. Также под землей найден один травмированный горняк, которого сейчас подразделения горных спасателей поднимают на поверхность.

 

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