Судья отклонила ходатайство адвокатов Саакашвили об отводе группы прокуроров

Судья Печерского районного суда г. Киева Лариса Цоколь, которая рассматривает ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения бывшему председателю Одесской ОГА и лидеру «Движения новых сил» Михеилу Саакашвили, отказала в удовлетворении заявления стороны защиты об отводе группы прокуроров.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение она огласила на месте после рассмотрения соответствующего ходатайства.

Во время оглашения этого ходатайства один из адвокатов Руслан Чернолуцкий заявил, что доказательства от стороны обвинения собирались незаконным образом именно Генеральной прокуратурой.

Также, по словам защитника, Генпрокуратура совершила нарушения при избрании подследственности уголовного производства, в котором у Саакашвили статус подозреваемого. Как считает адвокат, это производство должна была расследовать Национальная полиция Украины, а не Служба безопасности Украины. "Заявляем об отводе этой группы прокуроров, потому что она работает исключительно под управлением и командованием генерального прокурора, осуществляется давление, а также мы видели на брифинге генерального прокурора, а также в выступлениях в Верховной Раде, как он раскрыл материалы досудебного следствия. А эти материалы он смог получить только от указанной группы прокуроров", - заявил Чернолуцкий.

В то же время представители стороны обвинения отметили, что это заявление является необоснованным, а несколько правонарушений, которые инкриминируют Саакашвили, подследственны именно СБУ. Также прокуроры убеждены, что этим заявлением адвокаты пытаются затянуть время.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Печерском райсуде Киева избирают меру пресечения лидеру партии «Движение новых сил», экс-председателю Одесской ОГА Михеилу Саакашвили, задержанному правоохранителями 8 декабря.

Во время заседания суд не удовлетворил ходатайство адвокатов Саакашвили об отводе прокурора Александра Говорущака.

Как известно, Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч. 1 ст. 15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч. 2 ст. 28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Саакашвили отверг обвинения генпрокурора.