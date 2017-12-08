Порошенко и Грибаускайте проводят переговоры "тет-а-тет" (фото)

Президент Украины Петр Порошенко и президент Литовской Республики Даля Грибаускайте проводят в Вильнюсе переговоры «тет-а-тет».

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в микроблоге Twitter.

«Президент проводит переговоры тет-а-тет с президентом Литвы», - сообщил Цеголко.

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Как сообщается на сайте главы украинского государства, Порошенко сегодня находится в Литве с рабочим визитом для участия в десятом заседании Совета президентов Украины и Литвы.

«Во время заседания Совета будут обсуждены важные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, в сфере безопасности, торгово-экономической и энергетической сферах. По результатам заседания запланировано к подписанию ряд двусторонних документов», - говорится в сообщении.

В рамках визита президенты Украины и Литвы примут участие в работе украинского-литовского экономического форума.