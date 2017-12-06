Лещенко и Найем надеются, что фракции "БПП" "хватит смелости" их исключить

Народные депутаты от «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко и Мустафа Найем надеются на исключение их из состава фракции. Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сообщили в комментарии журналистам.

По мнению Найема, все депутаты, которые накануне высказались за возможность исключения в том числе и его из фракции, сдержат своё слово. «Я очень надеюсь, что они наконец исключат нас из фракции. Это будет их решение. Я надеюсь, что смелости хватит на это», - сказал он.

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Кроме того, депутат отметил, что готов предоставить пояснения правоохранительным органам, но до сих пор не получил никаких повесток.

В свою очередь, Лещенко на вопрос по поводу призыва к нему и некоторым его коллегам сложить мандаты, отметил, что мандат им давали избиратели, и они «хорошо знают, что именно их интересы мы отстаиваем».

На уточнение, не будут ли они выходить из состава фракции, депутат сказал: «Пожалуйста. Мы уже ждем два года, когда нас исключат. Мы ходим к этим людям и говорим: пожалуйста, скорее исключайте нас, потому что мы не хотим иметь с вами ничего общего».

Как сообщал УНИАН, 5 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, выступая в Верховной Раде, что следствие даст оценку действиям восьми народных депутатов, которые, по его словам, способствовали побегу из-под стражи лидера партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили.

«Пять работников СБУ были в конце концов окружены толпой, еще семеро были отрезаны в другом автомобиле и, к сожалению, без достаточного подкрепления со стороны Национальной полиции закончилось это все бегством из-под стражи самого Саакашвили, что является само по себе уголовным преступлением. Также уголовными деяниями мы считаем, и по этому поводу уже зарегистрировано уголовное производство, деяния всех лиц, которые препятствовали законным действиям по защите украинского государства, правоохранительных органов СБУ. В их числе - действующих народных депутатов: Игоря Луценко, Юрия Деревянко, Светланы Залищук, Мустафа Найема, Олега Петренко, Юрия Левченко, Сергея Лещенко, Виктора Чумака», - сказал он.

По словам Луценко, следствие обязательно пригласит упомянутых народных депутатов и даст оценку их действиям.

Совет фракции партии “Блок Петра Порошенко” 5 декабря призвала своих членов Залищук, Лещенко и Найема "покаяться и признать свою ошибку". Депутатов просят дать показания правоохранительным органам - но речь об исключении в заявлении фракции не идет.