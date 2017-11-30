Размещение миротворцев ООН на Донбассе должно включать вывод российских войск - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин настаивает, что формула размещения миротворческих сил ООН на Донбассе должна включать вывод российских войск.

Читайте такжеУкраина и партнеры будут последовательно давить на РФ для введения миротворцев на Донбасс – КлимкинОб этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина" во время включения из Ивано-Франковска, отвечая на вопрос о том, имеет ли будущее переговорный процесс в Минске.

"Проблема не в терминологии и не в том, как мы это назовем. Проблема в том, что у нас - и я имею в виду, и в Украине, и в странах "нормандского формата" Германии и Франции, и у наших американских друзей - принципиально разное видение того, каким образом идти дальше. Мы прекрасно знаем, что Донбасс можно спасти и дальше передать в украинское пространство только путем заведения туда международного компонента и вытеснения России, российских войск, российского контроля, контроля российских спецслужб", - сказал Климкин.

"Все видели, что несколько дней назад происходило в Луганске, когда российские спецслужбы боролись друг с другом за своих представителей в Луганске и за контроль над потоками, поэтому туда нам нужно завести международный компонент", - заявил дипломат.

"Если мы это хотим сделать, мы должны сделать это с нашими друзьями - с Евросоюзом и Соединенными Штатами", - подчеркнул Климкин.

"Сейчас Соединенные Штаты будут вводить дальнейшие санкции против России. В январе должен быть доклад министерства финансов США, в том числе по российским активам за рубежом, и это увеличит давление. Используя это давление, должны консолидировано пытаться использовать все рычаги на Россию. И должны идти вперед только путем общей позиции", - рассказал глава МИД.

"И формула звучит очень просто: Россия должна уйти, а международный компонент должен зайти, и потом с нашей помощью начать строить минимальный уровень безопасности, и в какой-то момент, когда он будет достигнут - и мы не знаем, когда он будет достигнут - начать готовить реальные выборы, которые хотя и не будут идеальными, но должны быть свободными и честными в том смысле, что именно жители Донбасса должны избрать своих представителей", - заявил Климкин.

"Все равно, как мы назовем это, будет ли это Минск, будет ли это Нормандии, или это будет совместный проект с Соединенными Штатами. Дело здесь не в Минской площадке, должны двигаться именно по этому пути. Другого пути, на самом деле, дипломатического и политического, нет", - подчеркнул Климкин.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября Климкин сообщил, что Украина, США и Германия имеют фактически готовый проект резолюции ООН о миротворческой миссии на Донбассе. В сентябре Климкин заявлял, что в процессе подготовки к размещению миротворцев на Донбассе Совет безопасности ООН должен одобрить не одну резолюцию. По его словам, первая резолюция будет «технической», в которой необходимо определить окончательную цель, которой надо достичь в результате размещения миротворцев на Донбассе. Следующим шагом должны стать консультации относительно мандата миссии миротворцев.

Также глава МИД заявлял, что миротворческая миссия ООН будет способствовать разоружению боевиков и подготовке к проведению выборов на Донбассе.