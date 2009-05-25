Третьей газовой войны не будет? – у Тимошенко уверены, что продержатся
Россия даст деньги только под гарантии
|Александр Гудыма
Однако советник Юлии Тимошенко Александр Гудыма в такой сценарий развития событий не верит. "Летом, когда потребление газа в стране минимально, никто войну не начнет. В крайнем случае мы продержимся за счет запасов в ПХГ, а ЕС в случае конфликта лишь ускорит строительство Nabucco",– уверен советник премьера по энергетическим вопросам. По его мнению, угрозы России – не больше чем попытка заставить европейских партнеров финансировать закупку газа Украиной, а также добиться собственного участия в модернизации ГТС.
В пятницу в Астане Тимошенко провела с главой российского правительства Владимиром Путиным переговоры о получении $5 млрд кредита на закачку газа в украинские ПХГ. Однако по итогам переговоров Путин заявил, что давать деньги не стоит из-за высоких рисков, "связанных с предстоящими президентскими выборами и возможной реорганизацией газотранспортных структур Украины". Он отметил, что Россия обращалась в Еврокомиссию с предложением о совместном финансировании закачки газа в ПХГ Украины, но "там ответили устами министра финансов – для Украины денег нет".
Как объяснил Коммерсанту-Украина чиновник, знакомый с ходом переговоров, Россия требует предоставления гарантий участия "Газпрома" в модернизации ГТС.
Несколькими часами позже в Москве зампред правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что отсутствие средств на закачку газа у "Нафтогаза" может создать технологическую проблему: "Кредитовать Украину, похоже, никто не торопится. И это уже может перейти из коммерческой проблемы в технологическую".