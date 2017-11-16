Посол ЕС: Украина – это страна топ-приоритета для Евросоюза

Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли в очередной раз подчеркнул, что Украина является одной из приоритетных стран Европейского союза.

Читайте такжеЕС за три года мобилизовал 12 миллиардов евро помощи для Украины - Мингарелли

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в рамках участия в международной конференции «Реформа государственного управления: осуществление оценки положения дел, достижения и вызовы».

«Украина - это страна топ-приоритета для Европейского Союза. Это большая страна, которая граничит с ЕС и четко заявила о евроинтеграционном развитии», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Мингарелли заявлял, что Украина должна выполнить четыре основных условия для эффективного внедрения Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, в том числе, обеспечить мощную координацию между правительством и парламентом.